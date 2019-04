La generazione Z del vino: gli under 25 per la prima volta al Vinitaly

Svolta young al Vinitaly dove per la prima volta debuttano i produttori di vino under 25 della “Generazione Z”, che hanno scelto un futuro tra le vigne, per far conoscere i propri vini. Si tratta della punta di diamante di un fenomeno, quello del ritorno dei ragazzi alla terra, che nel settore vitivinicolo è particolarmente dinamico, come dimostrano le esperienze più originali che verranno presentate con i diretti interessati martedì 9 aprile alle ore 9,30 al Vinitaly nello stand nei pressi dell’ingresso principale della fiera (Ingresso Cangrande).

Con l’occasione sarà illustrato lo studio della Coldiretti su “La rivoluzione giovane nel vino” con dati e curiosità.

Negli spazi di Casa Coldiretti del Vinitaly si susseguiranno momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate. In programma anche degustazioni con i produttori più innovativi del panorama nazionale e incontri con buyer internazionali in collaborazione con l’Ice, l’Istituto italiano per il commercio con l’estero.