La Molisana ottiene la certificazione Zero Truffe de Il Salvagente

“Oggi è stata una giornata memorabile: ho avuto l’onore e il piacere di consegnare la certificazione Zero Truffe del Salvagente al pastificio La Molisana, azienda che fa della costante e maniacale ricerca della qualità, della selezione delle materie prime e dell’innovazione la chiave della sua espansione” ha dichiarato oggi Matteo Fago editore del Salvagente.

“La famiglia Ferro in 10 anni ha salvato un marchio storico da una fine praticamente certa riposizionandolo e rendendolo sinonimo di pasta italiana di altissima qualità. In 10 anni di lavoro la Molisana ha moltiplicato per 10 la propria produzione senza mai rinunciare ad investire quanto necessario per mantenere altissima la qualità del proprio prodotto. E le prospettive, in un mercato in contrazione, sono di una crescita che sta aumentando di velocità.

La superiore qualità del prodotto è proprio quanto abbiamo trovato con i nostri stringenti test di certificazione ZeroTruffe, test che servono proprio per selezionare solo e soltanto le aziende più virtuose”.

Conclude Matteo Fago: “Da oggi La Molisana entra a pieno titolo tra le aziende migliori d’Italia, le aziende ZeroTruffe del Salvagente, la rivista Leader nei test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori“.