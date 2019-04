La produzione di cibo inquina più di industria e trasporti

La produzione di cibo causa il 24% delle emissioni di gas serra globali, piu’ dell’industria (21%) e dei trasporti (14%). E’ quanto emerge da una ricerca della Fondazione Barilla, presentata al Festival della Salute globale che prende oggi il via a Padova.

Gli effetti collaterali di una dieta non equilibrata – hanno spiegato i ricercatori – sono numerosi: l’obesità colpisce 650 milioni di over 18 in tutto il mondo, cioe’ il 13% della popolazione. In Italia il dato scende al 10%, ma le malattie non trasmissibili indotte dell’obesita’ (come malattie cardiovascolari, problemi respiratori e diabete) causano il 91% dei decessi. E in Italia l’inquinamento dell’aria causerebbe la morte di oltre 90 mila persone all’anno. Questi temi saranno al centro dell’incontro “Alimentazione e sostenibilita’ ambientale”, in programma sabato 6 aprile alle 12 presso l’auditorium San Gaetano di Padova.