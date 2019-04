La7: Atlantide celebra lo sbarco sulla Luna

Domani alle 21.15 su La7 Atlantide di Andrea Purgatori celebra il 50/mo anniversario dell’avventura che ha rivoluzionato la scienza, la tecnologia, la cultura, che ha sconvolto il nostro immaginario ispirando film, musica e leggende: “Lo Sbarco sulla Luna… Un piccolo passo per un uomo, un enorme salto per l’umanita'”. E’ il 21 Luglio del 1969, la missione piu’ audace dell’intera civilta’ ha portato due uomini nel cosmo e poi su un altro pianeta, li’ dove sembrava impossibile arrivare.

In quel momento, a circa 384mila km di distanza, sulla Terra miliardi di occhi incollati ai televisori assistono in diretta ai primi passi di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, all’alza bandiera senza vento, alla magnifica desolazione della Luna. Dopo quella notte, nulla potra’ essere come prima. Eppure ancora oggi c’e’ chi crede non sia mai accaduto.

Siamo davvero stati sulla Luna? Che ruolo ebbe Stanley Kubrick? Andrea Purgatori racconta quella straordinaria conquista rivivendo la lunga notte dell’allunaggio con Tito Stagno, il telecronista Rai che condusse la celebre diretta televisiva di 30 ore, e con l’astronauta Paolo Nespoli. Nel corso della puntata il racconto dell’epopea spaziale attraverso filmati restaurati della Nasa, dal progetto Mercury fino alle missioni Apollo, l’epopea degli uomini che fecero l’impresa.