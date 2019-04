Sembra assurdo, e fino a questo momento le notizie in merito erano tutte riferibili a pagine satiriche presenti sui social, ma ora la realtà sta nettamente superando la fantasia. Numerose aziende farmaceutiche, infatti, stanno investendo tempo, denaro e risorse per realizzare latte umano in polvere. Ma la notizia più eclatante è che non si tratta di prodotti per neonati, bensì per adulti. L’idea è quella di sintetizzare uno zucchero, l’oligosaccaride, ovvero il terzo ingrediente più presente nel latte umano, dopo lattosio e grassi. L’oligosaccaride del latte umano (HMO) non viene metabolizzato durante la digestione e dunque potrebbe diventare un grande beneficio se consumato dagli adulti.

L’Independent , il quotidiano britannico che ha diffuso la notizia, spiega che se nei neonati l’HMO rafforza lo sviluppo del cervello e del sistema immunitario, oltre ad aiutare a contrastare possibili infezioni, negli adulti i vantaggi sarebbero ancora maggiori. L’oligosaccaride, infatti, arriva al colon praticamente inalterato e qui è in grado di alimentare i batteri benefici. La comunità scientifica, attualmente, è piuttosto scettica al riguardo, ma i ricercatori della casa farmaceutica Abbott stanno proseguendo nei loro studi per portare a termine a termine il progetto e arrivare prima possibile alla produzione di HMO.

Negli adulti l’oligosaccaride potrebbe contrastare la sindrome dell’intestino irritabile, diversi tipi di allergie e anche l’invecchiamento cerebrale. Secondo gli esperti, se gli studi daranno i risultati sperati, si arriverà a creare un mercato da un miliardo di dollari l’anno.