Le ricette di Pasqua: Babka alle mele Golden Delicious

Dal colore giallo-oro e della inconfondibile “guancetta rossa” sul lato, La Golden Delicious Val Venosta inaugura la bella stagione con il suo sapore dolce – equilibrato e leggermente acidulo. Ideale per festeggiare la Pasqua con una gustosa ricetta all’insegna della salute, il Babka alle mele Golden Delicious.

La Mela Golden Delicious Val Venosta è la protagonista di questo dolce spugnoso, dall’impasto simile a quello di una brioche. La polpa succosa e morbida della Golden Val Venosta tagliata a cubetti si scioglie in un composto di burro con lo zucchero e succo di limone. I semi di vaniglia al latte, la farina, le uova, lo zucchero, il sale e infine il burro si aggiungono alla preparazione della base. Dopo la cottura delle mele in padella a fuoco medio, si può procedere al passaggio della babka in uno stampo da plumcake guarnito da mandorle tritate e una volta raffreddata, da una pennellata di miele per un goloso tocco finale.

Ingredienti

per l’impasto

1 bacca di vaniglia

120 g di latte temperatura ambiente

6 g di lievito secco

500 g di farina

2 uova

80 g di zucchero semolato

miele per lucidare

80 g di burro morbido

1 pizzico di sale

per il ripieno

50 g di burro

100 g di zucchero

4 mele Golden Delicious Val Venosta

1 limone

50 g di mandorle tritate