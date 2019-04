“Le Troiane di Euripide” al Teatro Grego di Siracusa con un allestimento ideato da Stefano Boeri con il legno delle Alpi devastate dalla tempesta di Ottobre [FOTO]

Stefano Boeri con il suo studio milanese firma il progetto scenico per Le Troiane di Euripide, per la regia di Muriel Mayette-Holtz, in scena dal 10 Maggio al 23 Giugno 2019 al Teatro Greco di Siracusa e promosso da Fondazione INDA.

L’allestimento è completamente realizzato con il legno delle Prealpi Carniche proveniente dai boschi schiantati a seguito del terribile temporale dell’ottobre 2018. Gli abeti rossi del Friuli diventano protagonisti dell’allestimento scenico a Siracusa grazie alla preziosa collaborazione di Innova FVG.

“Un Bosco Morto. Un bosco di alberi uccisi da una tempesta, di tronchi spezzati che coprono il suolo. Quando mi è stato chiesto da Antonio Calbi di immaginare la scenografie per Le Troiane di Euripide al Teatro di Siracusa dirette da Muriel Mayette – Holz, ho subito pensato di portare in scena un Paesaggio, piuttosto che una scenografia teatrale. E così, camminando sugli spalti di pietra del teatro e guardando il bosco di cipressi e pini mediterranei che fa da sfondo al palcoscenico, ho subito pensato all’immagine spettacolare e terribile delle migliaia di alberi deposti dalla furia del vento sui monti della Carnia nello scorso ottobre. Migliaia di abeti sradicati e accatastati al suolo a formare una scia dispersa di desolazione tra l’ordine potente delle foreste secolari. Con Muriel Mayette – Holtz e il suo team, con l’assistenza preziosa di Anastasia Kucherova, abbiamo deciso di dare per un’ultima volta a quelle piante morte il diritto ad essere presenti, erette, ancora nobili entro la geometria classica del palcoscenico del Teatro Greco, poste di fronte ad un doppio pubblico: quello degli umani sulle gradinate e quello degli alberi dietro al palco. E così, quello sciame di alberi schiantati, una volta trasportato a Siracusa e portato sul palcoscenico, percorso dai corpi e dalle voci delle donne troiane disperate e furiose, è diventato un bosco senza vita di colonne lignee: eretto, seppur impietosamente decimato. Nobile e ordinato, seppure destinato ad una nuova vita nelle falegnamerie siciliane. La verità è che oggi una tragedia che viene dalle profondità del tempo non smette di ricordarci le follie degli uomini; e che questa tragedia viene messa in scena forse nel primo momento nella storia dell’umanità in cui i tempi lunghissimi di evoluzione del pianeta sembrano coincidere con le nostre scelte quotidiane e metterci di fronte alle nostre responsabilità di distruttori di equilibri naturali. Il viaggio, l’ultimo, degli alberi schiantati dalle foreste della Carnia ai boschi siciliani; il ponte simbolico, appena nato, tra i forestali friulani e isolani; il coinvolgimento del pubblico per creare un nuovo bosco dedicato alle protagoniste della tragedia di Euripide, sono anche un segno di speranza; o quantomeno di consapevolezza della nostra perdurante sordità di fronte alle voci che ci arrivano da una tragedia messa in scena, la prima volta, 2500 anni fa”. Stefano Boeri.

Crediti di Progetto:

Stefano Boeri Architetti

Socio fondatore: Stefano Boeri

Project leader: Anastasia Kucherova

Progetto illuminotecnico:

Angelo Linzalata

Partner tecnici:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Innova FVG Presidente Michele Morgante

Referente progettuale: Nicoletta Ermacora

Rete Filiera Legno FVG

Consorzio Boschi Carnici Presidente Luigi Cacitti

Comune di Sappada Manuel Piller Hoffer

AIBO FVG Presidente Agostino Michielin

Le aziende boschive:

Cigliani Albino e Mirco Arta Terme

Agostinis Luigi s.r.l. Reana del Roiale

Danta Legnami e Biomasse Verzegnis

Del Fabbro Maurizio Forni Avoltri

F.lli De Infanti