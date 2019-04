Legambiente dedica la “Giornata della Terra 2019” alla tartaruga marina

“Proteggiamo le nostre specie”: questo il tema dell’edizione 2019 della Giornata della Terra e tra tutte le specie Legambiente ha deciso di dedicare quest’anno l’Earth Day alle tartarughe marine, una specie antichissima dal grande valore simbolico. Immagine di longevità e di connessione col passato del Pianeta, la tartaruga marina rappresenta anche un simbolo di libertà (nuota per moltissimi chilometri) e di tenacia (torna a nidificare sulle coste dove è nata).

Per l’occasione quindi, l’associazione ambientalista ha deciso di fare il bilancio di quanto realizzato grazie a TartaLove, la campagna di raccolta fondi tramite adozione simbolica delle tartarughe marine ricoverate nei Centri gestiti da Legambiente, dopo essere state recuperate perché ferite accidentalmente durante le attività di pesca oppure in pericolo a causa dell’ingestione di sacchetti di plastica.

“Moltissime persone hanno scelto di donare piccole cifre per ‘adottare’ le tartarughe marine in difficoltà; alcune aziende hanno deciso di donare cifre più sostanziose a beneficio di questa straordinaria specie che rischia l’estinzione – ha dichiarato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani in una nota -, e il risultato di queste azioni simboliche è stato estremamente concreto. Grazie ai fondi già raccolti siamo riusciti a potenziare il Centro di recupero tartarughe marine di Talamone (Gr) e sostenuto tutte le attività del Centro di Manfredonia (Fg), che è uno dei più attivi in Italia; abbiamo contribuito alla costruzione di un nuovo punto per il soccorso degli esemplari in difficoltà a Pollica (Sa) nel Parco Nazionale del Cilento, accolto numerosi volontari per il monitoraggio dei nidi durante l’estate e realizzato campagne di sensibilizzazione e attività di formazione per i pescatori. Siamo molto soddisfatti perché la campagna è stata apprezzata e seguita con assiduità da molte persone. Ciò ci ha permesso di realizzare molti interventi e di programmare altre nuove iniziative a tutela di questi animali protetti a livello internazionale”.