Legno trasparente: il nuovo materiale che assorbe e libera il calore

Il legno diventa trasparente, ma non è solo un cambiamento estetico quello che i chimici svedesi dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma sono riusciti a realizzare.

Lo speciale processo chimico è stato presentato al convegno della Società Americana di Chimica, in corso in Florida. Il materiale potrebbe rivoluzionare il mercato delle costruzioni – nello specifico quello della bioedilizia – data la capacità di immagazzinare e liberare il calore, favorendo così il risparmio energetico. Il materiale ecosostenibile ed anche biodegradabile è inoltre in grado di sopportare carichi pesanti e di trasmettere la luce.



Secondo la ricercatrice svedese Cèline Montanari, che ha presentato il legno trasparente al convegno americano “si tratta di un eccellente isolante termico, se confrontato con vetro e plastica, e potrebbe trovare un ampio impiego in bioedilizia“.

Grazie al trattamento con uno speciale composto in grado di legarsi bene alle cellule vegetali il legno trasparente potrà aiutare a mantenere una temperatura costante all’interno di un’abitazione.

“Nelle giornate assolate – precisa Montanari – può assorbire calore, permettendo all’ambiente interno di restare fresco. La notte, al contrario – conclude – il materiale di cui e’ composto diventa più solido e libera calore all’interno dell’appartamento, riscaldandolo“.