Lego: nel 2020 nuovi mattoncini per aiutare i bambini a imparare il Braille

Arrivano una nuova gamma di mattoncini della Lego che permetteranno di aiutare i bambini a imparare il Braille. Saranno lanciati nel 2020 e saranno distribuiti gratuitamente in alcuni istituti. Ad annunciarlo è la Fondazione Lego e il gruppo Lego in occasione della Sustainable Brands Conference di Parigi. I nuovi mattoncini, i cosiddetti ‘Lego Braille Bricks‘, aiuteranno i bambini non vedenti e ipovedenti a imparare il sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo.

I mattoncini, che permetteranno di facilitare l’apprendimento dell’alfabeto ma anche i numeri, sono compatibili con il sistema Lego. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con delle associazioni per non vedenti in Danimarca, Brasile, Regno Unito e Norvegia.