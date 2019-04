Matteo Salvini, parlando in piazza a Monreale, in Sicilia, si è espresso in difesa dell’agricoltura e del Made in Italy: “La prima battaglia che faremo in Europa, se ci darete una mano, sarà riprendere in mano la nostra terra e il nostro mare. E’ una battaglia normale non geniale ma evidentemente per qualcuno prima di noi tanto normale non era“. Quindi, il ministro ha aggiunto: “Quando fate la spesa mangiate italiano e bevete italiano, che significa stare meglio“.