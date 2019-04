Malore per Walter Nudo, ricoverato a Los Angeles

Malore per Walter Nudo. Come si legge su Tabloit.it, ma anche su diverse testate nazionali, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip e della prima edizione dell’Isola dei Famosi si sarebbe sentito male mentre si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro. È stato immediatamente trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center a Beverly Hills per un presunto problema al cuore.

Nella sua ultima storia pubblicata su Instagram, Nudo ha ripreso una spiaggia di Santa Monica dove probabilmente si trovava. Nel suo ultimo post, di un giorno fa, si legge: “Essere onesto e fedele alla mia missione è il mio lavoro, ispirare gli altri a farlo con la loro è la mia motivazione“.