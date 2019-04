Maltempo: a Pizzoferrato ghiaccio e neve

Con la fredda perturbazione registrata ieri Pizzoferrato(Chieti), situata a circa 1.300 metri di altitudine, si è svegliata con dieci centimetri di neve.

“Era tutto ghiacciato – dice il sindaco Palmerino Fagnilli, – e con zero gradi di temperature. Sono stato costretto a far uscire lo spartineve per garantire la viabilita’ e regolarita’ dei servizi. Non abbiamo registrato problemi e le scuole sono rimaste aperte. In paese – aggiunge Fagnilli – avevamo 10 centimetri di neve mentre a Valle del Sole, piu’ a monte, il manto ha raggiunto i 25 centimetri”. L’inedita imbiancata di fine aprile ha inoltre riguardato la vicina Gamberale e la prospiciente Montenerodomo, che si trova sugli alti colli dell’Aventino, nel comprensorio di Torricella Peligna.