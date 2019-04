Maltempo Abruzzo: “Dalla Giunta 655mila euro contro l’erosione della costa”

La Giunta Regionale ha deliberato il finanziamento di nuovi interventi per le opere di difesa della costa nei comuni di Silvi (330 mila euro) , Martinsicuro (310 mila euro) e Ortona (15 mila euro). Dopo i primi provvedimenti per il ripristino dei danni del maltempo di febbraio, in stretto collegamento con le amministrazioni locali, la Giunta Regionale si attiva per evitare possibili ripercussioni per la nostra economia turistica. Gli interventi riguarderanno sia la realizzazione di opere rigide sia, se necessario, attivita’ di ripascimento.

Il Servizio Opere Marittime e Acque Marine con note prot.n. 79175 del 13.03.2019 e prot.n. 94935 del 27.03.2019, aveva richiesto ai Comuni costieri di relazionare e segnalare l’entita’ dei danni maturati per effetto delle mareggiate il cui quadro del fabbisogno ,per oltre 5 milioni di euro, e’ gia’ stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile. Si e’ ritenuto che particolari attenzioni vadano poste nei confronti di quelle aree piu’ a rischio e per le quali un intervento organico, in aggiunta a quello gia’ programmato, puo’ assicurare un superamento, si auspica, definitivo degli attuali rischi di persistente erosione della costa.