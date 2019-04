Maltempo, acqua alta a Venezia: previsto in serata picco di alta marea di 120 cm

Torna il fenomeno dell’acqua alta a Venezia: alle 23:30 di oggi è previsto un picco di marea di 120 cm, secondo quanto reso noto dal Centro di previsione Maree del Comune lagunare.

In Veneto oggi sarà una giornata con tempo perturbato, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, salvo temporanee parziali schiarite in pianura. Previste nevicate in giornata sulle zone montane a 1500/1800 metri sulle Prealpi e 1300/1500 metri e localmente a quote inferiori sulle Dolomiti.