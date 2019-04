Maltempo, Alpi sommerse di neve: 4 metri in Piemonte, strade interrotte e passi chiusi in Trentino Alto Adige

Tanti centimetri di neve fresca si sono accumulati nelle scorse ore sulle Alpi: nella scorsa notte è caduto oltre un metro di neve nella Provincia di Bolzano. In Val d’Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge i circa 2 metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti 70 cm, 85 cm nella zona est delle Dolomiti.

Si segnalano disagi per la viabilità: sono chiusi i maggiori passi dolomitici, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Valparola, Passo Falzarego e Passo Pordoi.

Interrotta per motivi si sicurezza la statale 38 del passo Stelvio tra gli abitati di Gomagoi e Trafoi. Chiusa l’arteria provinciale della Val Senales con l’abitato di Maso Corto che resta isolato.

Il pericolo valanghe su gran parte del territorio altoatesino è classificato “forte” di grado 4 su una scala che va da 1 a 5.

Le precipitazioni cadute in Trentino durante la notte hanno provocato qualche disagio sulle strade provinciali. Viaggiare in Trentino segnala chiusure e divieti a causa di smottamenti, caduta di alberi o rischio valanghe: sulla sp 79 del Brocon e’ stato istituito un divieto di accesso in entrambe con la chiusura del passo per pericolo valanghe sul lato del Vanoi. Sulla sp 90, tra Mori e Ravina, vi sono delle limitazioni in entrambe le direzioni con limite di velocita’ a 40 km l’ora a causa di uno smottamento.

In Piemonte la perturbazione ha portato quasi un metro e mezzo di neve fresca oltre i 2.000 metri sulle montagne del nord della regione. Il termometro è sceso sotto lo zero alle porte di Torino, a Venaria Reale, dove la minima della notte è stata -0.7°C. Nel centro del capoluogo regionale la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato +3.4°C.

Freddo invernale in montagna: rilevati -11.5°C a Entracque (Cuneo), – 10.8°C a Sauze di Cesana (Torino), -15.°C sopra Bardonecchia (Torino).

In riferimento alle precipitazioni nevose, la stazione di Arpa ha registrato nella notte un massimo cumulato di 4 metri e 6 centimetri a Formazza, dei quali 120 cm caduti in poco più di 24 ore.

In vigore allerta arancione per il rischio “forte” di valanghe nel nord del Piemonte.

Scendendo lungo lo Stivale, oggi si veste di bianco anche il monte Subasio, la montagna alle spalle di Assisi: la sommità è ricoperta dalla neve, a causa del crollo termico che ha interessato l’Umbria. La colonnina di mercurio è scesa fino a +4°C a Perugia e a Terni.