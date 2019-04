Maltempo Bergamo, pioggia e grandine: allagato l’aeroporto di Orio al Serio

Un violento temporale con grandine e pioggia si è abbattuto su tutta la provincia di Bergamo oggi pomeriggio, causando disagi anche all’aeroporto di Orio al Serio. Il forte vento ha provocato la rottura di un collettore di acqua piovana e dal soffitto dell’area arrivi è piovuto all’interno, allagando il pavimento.

In una mezz’ora i tecnici dello scalo hanno sistemato la conduttura e asciugato l’area interessata. Un volo proveniente da Bari non è potuto atterrare per le avverse condizioni meteo ed è stato dirottato su Verona per poi essere riposizionato sullo scalo bergamasco.