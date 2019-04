Maltempo in Brasile: crollano 2 edifici a Rio de Janeiro, almeno 5 morti e 10 feriti

Probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, nella zona ovest di Rio de Janeiro almeno 5 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite per il crollo di due edifici: le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per recuperare una decina di dispersi. Le vittime sarebbero un uomo di 40 anni, un bambino di 7 e 3 persone non ancora identificate.

Quasi un centinaio di vigili del fuoco, coadiuvati da cani, droni, elicotteri e cani partecipano alle operazioni di salvataggio. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Muzema, uno dei più colpiti dall’ondata di maltempo che ha colpito il Brasile.