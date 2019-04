Maltempo Brasile, pioggia e vento colpiscono Rio: allerta meteo

E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte alle spiagge del sud della città, dove pioggia e vento si sono abbattuti a partire da ieri sera, secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale meteorologico brasiliano.

E’ stata registrata la caduta di almeno 63 alberi a Ipanema, nella zona sud, nel quartiere di Barra da Tijuca, nella zona occidentale, e a Estacio de Sa, situato nel centro, dove la caduta di un albero di grandi dimensioni causato problemi al traffico.

Parte della città si è svegliata questa senza corrente elettrica, e il sindaco ha dichiarato lo stato di allerta, quattro settimane dopo che una tempesta ha provocato dieci morti per via di crolli e allagamenti che hanno colpito in particolare le favelas della zona meridionale. Pochi giorni dopo quella tragedia, due edifici sono crollati nella favela di Azucema, nella parte occidentale di Rio de Janeiro, provocando 24 morti.