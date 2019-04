Maltempo, burrasca in Sicilia: evacuato palazzo e sradicati alberi nel Trapanese, volo dirottato a Catania

In atto azioni di burrasca forza otto da sudest su Ionio meridionale, stretto di Messina, mare e canale di Sardegna e relative coste, e forza dieci su stretto di Sicilia e Tirreno meridionale. Come fa sapere l’Aeronautica militare forti raffiche di vento in Sicilia, specie a Palermo e Messina. Pioggia, Maltempo e vento forte in tutta la regione.

Alcune famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza da un palazzo a Castelvetrano dopo che si e’ registrato il distacco di una parte di una delle pareti laterali. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, mentre precauzionalmente i vigili urbani hanno chiuso al transito la strada di accesso. In tutta la provincia di Trapani i vigili del fuoco sono stati impegnati in una trentina di interventi soprattutto per la rimozione di pali, insegne, lamiere e alberi sradicati dal forte vento di scirocco che ha provocato danni anche ad alcune delle piccole imbarcazioni da pesca ormeggiate al porticciolo di Marinella di Selinunte.

Sono continuate gli interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri a Palermo e provincia per i danni provocati dal forte vento di scirocco. A Partinico alberi caduti per strada e pali dell’energia elettrica. In via Lo Grasso una tettoia e’ finita per strada. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in Largo Terrasanta e via Platani per mettere in sicurezza tetti pericolanti. A Termini Imerese nel porticciolo sono affondate alcune barche, mentre nella zona industriale sono caduti tra pali dell’illuminazione pubblica.

Un altro palo del’Enel e’ caduto in piazza Marina e l’intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio che si era innescato si propagasse alle auto parcheggiate. A Trabia e’ caduto un palo nei pressi della strada statale 113 e la tettoia in lamiera di un’abitazione in corso Umberto I. Un palo Enel e’ caduto nei pressi della stazione ferroviaria in piazzale Ungheria mentre si e’ rotta il tendone di copertura del palazzetto dello sport in via Palermo. Nelle contrade Artale e Petruso si e’ verificata l’interruzione totale di corrente elettrica per la caduta di alcuni pali dell’Enel. A Sciara altri pali dell’Enel sono sulla strada provinciale 21. A Cerda dove in contrada Malluta un palo dell’Enel e’ finito in strada. Un palo della Telecom sempre a Cerda colpiva un’auto in transito senza causare feriti, mentre in via Roma il tetto di un’abitazione finiva su due auto andate distrutte. Alberi e pali dell’energia caduti anche a Cefalu’, Bagheria, Misilmeri, Corleone e Monreale. A Palermo i cimiteri sono stati chiusi in anticipo. Per quanto riguarda i voli i collegamenti per Pantelleria sono stati cancellati e un volo Verona-Palermo della Ryanair e’ stato dirottato a Catania.