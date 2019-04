Ancora pioggia e mareggiate nel Sud Sardegna: la SS195 Sulcitana è chiusa in entrambe le direzioni, da e per Cagliari, dal km 6 al km 9 per la presenza di numerosi detriti depositati dalla mareggiata sulla sede stradale che sta colpendo la costa. Il traffico è deviato sulla strada consortile di Machiareddu.