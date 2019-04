Disagi per il ritorno del Maltempo con pioggia e vento, in provincia di Lecco. La strada provinciale 64 ‘Prealpina Orobica’ che collega Ballabio ai comuni dell’Altopiano della Valsassina, oggi è stata chiusa al traffico a seguito di una frana di vegetazione e detriti avvenuta alle porte di Cremeno. La circolazione e’ stata deviata su un’altra strada valligiana. La 64 resta invece chiusa in attesa di sopralluoghi e verifiche sulla parete montana sovrastante il tracciato.