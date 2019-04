Maltempo: chiusi per neve tutti i passi in Veneto

Chiusura per neve di tutti i passi dolomitici in Veneto e causa delle precipitazioni in corso e del previsto peggioramento. Lo ha deciso la societa’ ‘Veneto Strade’ spa, informando che il provvedimento scattera’ dalle 18.30.

Oltre agli apporti nevosi previsti in quota, vi e’ anche una situazione di rischio per eventuali distacchi di slavine. Nell’elenco vi sono le strade che portano ai passi Pordoi, Falzarego, San Pellegrino, Fedaia, Giau, Valles, Valparola, la 48 delle Dolomiti al bivio per Misurina, la ’49’ in localita’ Carbonin, la 148 “Cadorna” in localita’ Forcelletto, la 619 di Vigo di Cadore, in localita’ Antoia.