Maltempo, Confedilizia a Anbi: “Sulla bonifica intervenga la politica”

“Qualcuno dica ai Consorzi di bonifica che con la siccità loro non c’entrano niente perché c’entrano semmai quando l’acqua è troppa. Per la bonifica d’altra parte non c’è speranza: fin che la politica non interverrà, continueranno a tassare gli italiani per 500 milioni circa all’anno senza che molti contribuenti coatti sappiano almeno perché devono pagare”. Così il presidente del Centro studi Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, risponde all’Anbi.