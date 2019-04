Maltempo, forte vento in Sardegna: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Le forti raffiche di vento hanno creato non pochi problemi in Sardegna, in particolare nel sud dell’isola. La zona più colpita è il Sulcis Iglesiente con alberi caduti, cornicioni, pali dell’illuminazione e cartelli stradali pericolanti, ringhiere cadute sull’asfalto. Particolarmente colpita Teulada, dove è stato in parte scoperchiato il tetto del palazzetto dello sport.

Problemi anche a Nuxis, a causa di parte di un balcone crollato, a Villacidro, Carbonia e Iglesias. Decine gli interventi gia’ eseguiti dai vigili del fuoco, molti quelli in corso. Intanto la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse: a partire dalla mezzanotte di sabato e sino alle ore 6 di lunedi’ 22 aprile si prevede un ulteriore rinforzo dei venti fino a burrasca da est-sud-est, in particolare sulla Sardegna sud occidentale (Iglesiente, Sulcis e Oristanese). Saranno inoltre possibili delle mareggiate sui versanti esposti del golfo di Cagliari.