Maltempo, grandinate nel Vicentino: danni alle colture di mais

Una breve ma intensa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio e nella serata di ieri sul Veneto, causando danni anche alle colture, in particolare nella pedemontana in provincia di Vicenza.

“Da una prima stima, i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ciliegi, anche se non sono da escludere danni a queste colture,” spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e il direttore, Roberto Palu’.