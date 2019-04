Maltempo, in Trentino Tonale isolato: passi chiusi anche in Alto Adige 

L’annunciata ondata di Maltempo in Trentino Alto Adige non si e’ fatta attendere. Copiose le nevicate in montagna con fiocchi bianchi in alcune zone caduti gia’ poco sopra i 1000 metri e intense piogge a fondovalle, hanno causato disagi alla viabilita’. Il passo del Tonale situato a 1.900 metri e’ isolato. Le strade che portano al valico che separa la Val di Sole in Trentino e Ponte di Legno in Alta Valle Camonica (Brescia) sono state chiuse per pericolo valanghe. In alcune localita’ dell’Alto Adige, per esempio in Val d’Ultimo attorno ai 2.200 metri, si misura un metro di neve fresca.

Chiusi per motivi di sicurezza anche diversi passi dolomitici Fedaia, Pordoi, Gardena, Valparola, Falzarego , San Pellegrino e dalle ore 19 anche il passo Rolle. Chiuso dal versante veneto per caduta alberi il passo Valles. Le strade di montagna sono percorribili con attrezzatura invernale. Il pericolo valanghe in quasi tutte le zone dell’Alto Adige e’ salito al grado 4 “forte” su una scala che va da 1 a 5. Lo stato di allerta in Trentino Alto Adige dovrebbe cessare domani mattina.