Maltempo: intervento per escursionisti in difficoltà nel Forlivese

Gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti questo pomeriggio per soccorrere una famiglia di turisti stranieri, padre e due figli, in forte difficolta’ a causa del Maltempo. Gli escursionisti sono gia’ stati raggiunti in zona diga di Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna sull’Appennino Forlivese.

Non c’è stato alcun problema di carattere sanitario e i tre stranieri sono in buone condizioni di salute. Il problema principale e’ stato determinato dal fango presente sul sentiero di montagna a causa della pioggia caduta in queste ore. La squadra della Valle del Bidente ha messo in sicurezza gli escursionisti e li sta conducendo verso la strada carrozzabile. Ad avvisare la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e’ stato il responsabile della diga di Ridracoli.