A causa del maltempo che imperversa su Ischia, in particolare con forti raffiche di vento, sono state soppresse tutte le corse degli aliscafi tra Napoli e Ischia. Regolari invece le corse con le navi che garantiscono i collegamenti in una giornata caratterizzata come sempre da ressa al porto di Ischia. Anche se quest’anno per il maltempo non c’e’ stata la consueta “invasione” di passeggeri del lunedi’ in Albis.