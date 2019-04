Maltempo: la PS soccorre disabile in stato di choc ad Ancona

Ieri sera gli agenti della Squadra Volanti di Ancona hanno soccorso una persona sorda che, sfornita del telefonino, dopo aver perso l’ultimo autobus per tornare a casa, si era rifugiata da due ore sotto un albero mentre pioveva a dirotto.

I poliziotti hanno notato l’uomo, 60enne di Ancona, tutto bagnato e infreddolito, in apparente stato di choc in via del Conero; lo hanno tranquillizzato e gli hanno portato qualcosa da mangiare prima di riaccompagnarlo a casa, in un quartiere nella zona sud della città.

Il 60enne, che si era trovato in una situazione particolarmente difficile a causa dell’acquazzone improvviso, ha abbracciato gli agenti e li ha ringraziati per averlo soccorso.