Maltempo Lombardia: chiusa per frana la SS36, traffico in tilt

Ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS36 che costeggia il lago di Como, a causa di una frana che ha ostruito entrambe le carreggiate della principale via d’accesso alla Valtellina, all’altezza del comune di Lierna (Lecco). La viabilità sul lago è in tilt, con lunghe code verso Lecco e sul principale percorso alternativo, la SP72.

I tecnici dell’Anas e i geologi hanno iniziato questa mattina le ispezioni del versante tramite i rocciatori e un drone per individuare il punto di distacco delle rocce. Anas rende noto che le carreggiate, in entrambe le direzioni, resteranno chiuse al traffico fino al completamento delle attività necessarie a ripristinare la sicurezza per il transito lungo la statale.