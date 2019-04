Maltempo Lombardia: pericolo valanghe di grado ‘4 forte’  

L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta nelle ultime 24 ore in Valtellina e Valchiavenna ha portato precipitazioni nevose abbondanti in quota, oltre i 1.200 metri, ma i fiocchi (seppure in modo meno consistente) hanno imbiancato anche le localita’ di fondovalle, come il capoluogo Sondrio e la citta’ al confine con la Svizzera, Tirano (Sondrio).

Intanto l’ultimo bollettino del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), diffuso in serata avverte che nel fine settimana sulle montagne lombarde il pericolo valanghe restera’ di “grado 4 forte” su una scala europea di cinque gradini. Basta, talvolta, il passaggio di un solo sci-alpinista su un versante a rischio per provocare la caduta di una valanga che puo’ essere anche di medie dimensioni.

“L’attenzione sulla neve deve restare alta – affermano gli esperti dell’Arpa di Bormio -. L’insolazione e il conseguente innalzamento delle temperature, durante le ore centrali della giornata, determineranno un aumento dell’attivita’ valanghiva spontanea”. I tecnici, infine, lanciano un appello: “Si deve prestare massima attenzione. Gli escursionisti devono dotarsi sempre di tutti i dispositivi di autosoccorso, ossia apparato Artva, pala e sonda. E, inoltre, di consultare quotidianamente il bollettino neve e valanghe prima”.