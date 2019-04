Maltempo Piemonte: pericolo valanghe, chiusa la SS33 “Del Sempione”

Prosegue l’impegno di Anas per fronteggiare l’emergenza maltempo che sta interessando la regione con nevicate abbondanti in particolare lungo le tratte di montagna. A causa del pericolo di valanghe che potrebbero interessare la sede stradale, la statale 33 “del Sempione” e’ chiusa al traffico in via precauzionale all’altezza di Trasquera (VCO), al km 140, e fino al confine di Stato con la Svizzera.

Il provvedimento e’ stato condiviso con gli Enti territoriali coinvolti. Per i mezzi pesanti circolanti sulla statale in direzione Sempione, l’uscita obbligatoria e’ prevista allo svincolo di Villadossola. Sempre per pericolo valanghe permane la chiusura della strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” nel comune di Formazza (VCO), dalla frazione Canza al confine di Stato, nel tratto compreso tra il km 36,400 e il km 41,700. Anche in questo caso la chiusura e’ stata disposta in via precauzionale, in accordo con gli Enti locali.

Permane, infine, la chiusura del tunnel di Tenda, lungo la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, in provincia di Cuneo, a causa di un disservizio della linea elettrica francese. La chiusura sara’ attiva fino al ripristino della corrente elettrica, la cui assenza pregiudica le condizioni minime di sicurezza per il transito all’interno della galleria.