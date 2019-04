Maltempo, piogge “africane” in Toscana: coppia di turisti travolta da torrente in piena, donna dispersa [LIVE]

Una coppia di turisti milanesi, un uomo e una donna, in vacanza a Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, nel cuore della Toscana, è stata travolta in auto da un torrente in piena a causa delle forti piogge che da ore stanno cadendo sulla zona dove da stamattina sono caduti tra 40 e 50mm di pioggia “africana”, accompagnata da ingenti quantità di sabbia e polvere del Sahara. Secondo le prime informazioni, la donna risulta dispersa, mentre l’uomo è riuscito a uscire dall’auto e a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno ritrovato l’auto. Al momento personale del distaccamento di saline di Volterra con il supporto della squadra speleo alpino fluviale della sede di Pisa, stanno intervenendo in prossimita’ di un podere. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play