Maltempo Pisa, auto travolta da un torrente in piena: continuano le ricerche della donna dispersa

Continuano le ricerche della donna dispersa nel pisano, in seguito al maltempo che ha causato danni e disagi in tutta la zona. E’ stato l’uomo a dare l’allarme dopo essere stato sbalzato fuori dalla auto travolta dalla piena del torrente. Le sue condizioni non sono gravi.

La moglie invece non è riuscita a scappare dal veicolo quando è stata inghiottita dal fiume di fango e acqua. Quando però la vettura è stata ritrovata dai vigili del fuoco, la donna non c’era. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco e dei sommozzatori. Sul posto anche il sindaco di Castelnuovo Val di Cecina, Alberto Ferrini.

