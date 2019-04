Maltempo Pisa, auto travolta dalla piena di un torrente: riprese le ricerche della donna dispersa

Riprese alle prime luci dell’alba le ricerche della donna dispersa da ieri pomeriggio quando l’auto su cui viaggiava insieme al marito è stata travolta dalla piena del torrente Pavone, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa): vigili del fuoco e forze dell’ordine sono stati impegnati per tutta la giornata di ieri fino al calare del buio.

Sulla vettura erano presenti una coppia di ottantenni milanesi, da tempo residenti a Santa Margherita Ligure (Genova), in vacanza nella loro casa di campagna in Toscana: il marito è riuscito a mettersi in salvo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo dalla furia delle acque mentre la moglie non era all’interno dell’auto quando la vettura è stata ritrovata a circa 300-400 metri a valle.

Il marito ha riferito che con la sua auto ha tentato di guadare il torrente per raggiungere la loro casa ma il nubifragio che si è abbattuto sulla zona aveva fatto innalzare il livello dell’acqua, che poi ha travolto il veicolo.