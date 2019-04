Maltempo Puglia: pioggia, grandine e forte vento nel Salento

Pioggia e grandine, cadute in abbondanza, hanno creato disagi, in particolare alla circolazione stradale, nel Salento. Allagamenti sono segnalati in diversi comuni della provincia di Lecce, mentre la grandine ha ricoperto interamente alcune arterie stradali attorno al capoluogo rendendo difficoltoso il transito dei mezzi.

Forte vento nella zona di Gallipoli. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta “gialla” per “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna”, valido per l’intera giornata di oggi.