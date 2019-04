Maltempo: riaperta la statale del Sempione, stop in Val Formazza

E’ stata riaperta al traffico la statale 33 del Sempione’, chiusa ieri sera in via precauzionale, per il rischio di valanghe, da Trasquera (VCO) al confine di Stato con la Svizzera.

Il provvedimento di riapertura e’ stato emesso in seguito al parere della Commissione Locale Valanghe. Restano chiuse, invece, la statale 659 ‘di Valle Antigorio e Val Formazza’ nel comune di Formazza (VCO), dalla frazione Canza al confine di Stato.

Per un altro motivo, un disservizio della linea elettrica francese, è chiuso anche il tunnel di Tenda, lungo la statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja.