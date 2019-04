Maltempo Roma: finanziamenti alle strutture colpite dagli eventi del 29-30 ottobre 2018

A seguito del Decreto del Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, è stato approvato l’avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

Secondo le linee guida del Commissario Delegato, possono presentare istanza: – i proprietari dell’unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo che presenti la documentazione necessaria (maggiori informazioni); – i titolari delle attività economiche e produttive e di lavoro autonomo che, al momento della calamità, erano iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di una delle province della Regione Lazio oppure erano in possesso di partita Iva, qualora non tenuti dall’ordinamento all’iscrizione al suddetto Registro (maggiori informazioni).Condizione necessaria per l’accesso al finanziamento è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, avvenuti nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.