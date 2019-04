Maltempo Sardegna, pino cade sul tetto: scuola inagibile a Sassari

Il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni in Sardegna ha fatto cadere un grosso pino marittimo sul tetto della scuola media di via Ogliastra, nel rione Monte Rosello a Sassari, rendendo l’edificio inagibile. L’istituto è chiuso per via delle vacanze pasquali e non ci sono stati feriti.

La caduta dell’albero ha danneggiato una grondaia e scalfito il manto impermeabile che ricopre il tetto, favorendo così l’infiltrazione dell’acqua piovana nella volta di alcune aule. Un altro grosso ramo si è schiantato sulla palestra causando lo stesso tipo di danni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di alberi e rami e per mettere in sicurezza altri arbusti pericolanti. Per effetto delle abbondanti infiltrazioni d’acqua, la scuola e’ stata dichiarata inagibile: ora saranno necessari degli interventi di ristrutturazione prima che gli studenti possano rientrare in aula.