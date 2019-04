Maltempo Savona, donne disperse nel torrente Letimbro: “Ho visto un braccio che spuntava dall’acqua”

Due donne risultano disperse a Savona da ieri sera nel torrente Letimbro.

Secondo la prima ricostruzione le scomparse, di 38 e 50 anni, sarebbero cadute in acqua mentre attraversavano un piccolo guado. Sarebbero state trascinate via dalla corrente senza potere più riemergere.

I vigili del fuoco le stanno cercando anche con l’ausilio dei sommozzatori: hanno immerso una sonda nel torrente e una motobarca è al lavoro alla foce del fiume. A lanciare l’allarme è stato il compagno di una delle due.

Della vicenda si sta occupando la squadra mobile della questura di Savona che ha ascoltato per alcune ore l’uomo che ha dato l’allarme: avrebbe riferito alla polizia di essere arrivato all’altezza del guado in auto con la sua compagna 38enne e con l’amica di lei, per rincasare. Il fiume era ingrossato a causa delle piogge intense, ed avrebbe deciso di non attraversarlo in auto, ma di parcheggiarla lungo la strada. Mentre lui parcheggiava, le due donne avrebbero tentato di attraversare il guado e sarebbero scivolate nel torrente. Quando l’uomo è arrivato davanti alla porta di casa ha trovato tutto chiuso e le luci spente. E’ tornato indietro e ha visto, secondo quanto ha raccontato, “un braccio che spuntava dall’acqua“.