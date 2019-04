Maltempo: scuole evacuate in Lunigiana, la pioggia le ha invase

Scuole evacuate in Lunigiana a causa del Maltempo. Infiltrazioni di acqua piovana e allagamenti hanno convinto le autorita’ a far allontanare gli alunni di asili, scuole elementari e medie. Ad Albiano Magra (Massa Carrara) la scuola primaria e’ rimasta allagata. Dalla struttura, costruita appena 10 anni fa, i bimbi sono stati tutti evacuati e domani la scuola restera’ chiusa su disposizione del sindaco Roberto Valettini che ha ricevuto un verbale dei vigili del fuoco con la “diffida amministrativa a tutela della pubblica e privata incolumita’ per inosservanza alle normative di sicurezza” con cui e’ vietato l’uso della scuola per infiltrazioni di acqua piovana.

Al lavoro vigili del fuoco e volontari della Cri per svuotare i locali. Problemi anche all’asilo nido di Aulla inaugurato l’anno scorso dove l’acqua e’ entrata dalle porte. Maestre e bidelli hanno chiamato i genitori perche’ riportassero a casa i piccoli. Anche qui sono intervenuti volontari e vigili del fuoco. Juri Gorlandi, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Toscana in una nota afferma che e’ “inammissibile che una struttura cosi’ nuova alla prima pioggia sia invasa da acqua, liquami e melma. Sono stato avvertito dalle educatrici del nuovo asilo comunale di Aulla frequentato anche da mio figlio, che mi hanno riferito dell’allagamento. Sono stati investiti piu’ di 12 milioni e chi ha sbagliato deve pagare”. Problemi anche a Barbarasco dove gli alunni dell’asilo, delle elementari e delle medie sono stati evacuati e poi riaccompagnati a casa dai volontari.