Maltempo Sicilia: ripresi i collegamenti con le Eolie

Dopo il maltempo e le mareggiate dei giorni scorsi, nella notte 2 traghetti Caronte&Tourist sono giunti a Lipari, da Milazzo, per consentire a circa 3mila turisti di partire.

Anche da e per Milazzo viaggiano gli aliscafi della Liberty Lines e, per la risacca a Lipari, attraccano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.