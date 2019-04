Maltempo Sicilia: stato di calamità per Trapani, Caltanissetta e Ragusa

In riferimento alle alluvioni che hanno colpito lo scorso autunno la provincia di Trapani, e le gelate dei primi di gennaio in quelle di Caltanissetta e Ragusa, il governo Musumeci ha approvato la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Gli eventi che si sono registrati tra il 31 ottobre e il 10 novembre del 2018 nel Trapanese hanno provocato danni per circa 5,4 milioni. Il provvedimento prevede aiuti in conto capitale e l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell’impresa danneggiata e dei lavoratori dipendenti. Il ministero delle Politiche agricole dovrà pronunciarsi sul riconoscimento delle somme.