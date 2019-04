Maltempo, Soccorso Alpino: rischio valanghe su Alpi, Appennino e Dolomiti

In considerazione delle intense precipitazioni nevose delle ultime ore, dopo alcune settimane di tempo particolarmente asciutto, e le temperature elevate, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico richiama alla massima prudenza per il rischio di importanti valanghe su tutto l’arco Alpino, sulle Dolomiti e in alcune aree dell’Appennino.

“Tutte le attività sulla neve fuori dalle zone monitorate (comprensori sciistici e vie di comunicazione), sono tassativamente sconsigliate. Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni delle ultime ore è presente un alto rischi, con possibili distacchi spontanei di valanghe di neve fresca lungo i pendii ripidi in tutte le esposizioni,” precisa il Cnsas.