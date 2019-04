Maltempo Sondrio: pericolo slavine, chiusura temporanea della SS301

In Lombardia si stanno registrando nevicate abbondanti lungo le tratte di montagna. A causa del distacco di piccole slavine prossime alla sede stradale, la SS301 ‘del Foscagno‘ è temporaneamente chiusa al traffico, in via precauzionale, nel tratto compreso tra il km 15,750 e il km 26,500, tra i comuni di Valdidentro e Livigno (Sondrio).

Le squadre Anas sono al lavoro lungo la tratta per le attività di sgombero neve e il trattamento della sede stradale finalizzate alla riapertura in sicurezza della statale, prevista per le ore 19 di oggi salvo peggioramento delle condizioni meteo.