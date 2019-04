Maltempo Toscana: incidente sulla A15, muore un camionista

Un camionista è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A15 Cisa non lontano dal casello di Pontremoli (Massa Carrara), al confine tra Toscana ed Emilia Romagna.

Da quanto emerso al momento sembra che all’uscita di una galleria il conducente abbia perso il controllo del camion che è finito contro il guardrail e poi si e’ ribaltato. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 dell’Alta Toscana d’accordo con la centrale di di Bologna.

Allertato anche l’elisoccorso che pero’ non e’ potuto intervenire per le condizioni meteo sfavorevoli: anche ambulanza ha avuto problemi a raggiungere il luogo dell’incidente a causa del maltempo. L’autostrada è stata chiusa per poter effettuare i soccorsi. Intervenuti anche polizia stradale e vigili del fuoco.