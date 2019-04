Maltempo Toscana, viadotto E45: il meteo fa slittare l’ispezione della super perizia

Rinviato a causa del maltempo, probabilmente all’8 aprile, il sopralluogo sul viadotto Puleto della E45 previsto nell’ambito della perizia per l’incidente probatorio stabilito dal gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli. La pioggia intensa e le forti raffiche di vento hanno impedito all’ingegner Claudio Modena, consulente incaricato del tribunale, di poter eseguire i controlli necessari per stilare la perizia chiesta dal giudice e finalizzata ad una futura riapertura del tratto ai mezzi pesanti, che attualmente non possono transitare.

Il viadotto, all’altezza di Valsavignone, fu chiuso a meta’ gennaio dalla procura di Arezzo per la difficile situazione di manutenzione ed e’ stato riaperto circa un mese dopo ma con pesanti limitazioni per i veicoli, in base a peso e velocita’. Il prossimo sopralluogo per fare la perizia si svolgera’ con ogni probabilita’ lunedi’ prossimo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Intanto per domani tutti i sindacati toscani, romagnoli e umbri, hanno organizzato un sit-in di protesta per sollecitare la riapertura del viadotto ai mezzi pesanti.