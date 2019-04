Maltempo Trentino: chiusi i passi di Fedaia, Pordoi e Rolle

Decisa in Trentino la chiusura in via precauzionale, per pericolo valanghe, dei passi dolomitici Fedaia, Pordoi e Rolle. Dalle ore 18 – informa la Provincia – verranno chiusi il passo Fedaia e il passo Pordoi sul lato veneto.

Nel pomeriggio e’ gia’ stato chiuso il passo Valles per pericolo di caduta piante sul lato veneto. Dalle ore 19 verra’ chiuso anche il passo Rolle, dal passo all’abitato di San Martino, sempre per pericolo valanghe. Gli altri passi sono percorribili con l’ausilio di attrezzatura invernale.