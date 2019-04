Maltempo in Trentino: neve sopra i 700 metri, accumuli fino a 150 cm

La perturbazione che dalla tarda serata di mercoledì ha interessato il territorio provinciale di Trento è in via di esaurimento. Le precipitazioni a carattere nevoso hanno riguardato in modo diffuso le aree a quote superiori ai 700 -1000 metri, con accumuli fino a circa 150 centimetri sui passi con maggiore altitudine del Trentino Occidentale (Passo Tonale).

A causa dei rilevanti accumuli di neve, nella serata di ieri e durante la notte si sono registrate cadute di piante in alta Val di Sole, in Val di Fiemme e Fassa che hanno imposto la chiusura di alcune tratte stradali.

I mezzi per lo sgombero neve ed in particolare le frese e turbine saranno impegnate per buona parte della giornata per completare le operazioni di pulizia del piano viabile e l’allargamento della carreggiata lungo le arterie viarie a quote superiori ai 1000 – 1200 metri. Per questo l’Amministrazione raccomanda di prestare attenzione.